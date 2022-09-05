В Каменске-Уральском огонь уничтожил два частных дома

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В Каменске-Уральском утром, 5 сентября вспыхнул дом на улице Добролюбова. Огонь успел перекинуться на соседнее здание до прибытия пожарных, а также на гараж и надворные постройки.

- В 08:05 поступило сообщение о пожаре. В 8:50 открытое горение было локализовано. В 09:17 огнеборцы ликвидировали возгорание, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Сейчас спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Площадь пожара составила 182 квадратных метра. К счастью, никто во время возгорания не пострадал.

Напомним, в поселке Первомайский Пригородного района Нижнего Тагила в пожаре погиб трехлетний мальчик. По данным свердловской прокуратуры, частный дом семьи загорелся вечером 4 сентября. Предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с огнем. Пожар начался в спальне из-за непотушенной сигареты.