В Свердловской области резко выросло число открытых вакансий

В некоторых сферах число свободных вакансий наоборот упало Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в августе 2022 года число открытых вакансий выросло на 6,8% в сравнении с июлем. При этом регион стал лидером по приросту предложений о работе. Об этом сообщает сервис по поиску сотрудников и работы HeadHunter.

При этом больший прирост открытых вакансий наблюдался в сферах «Наука, образование» (+41,4%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+14,6%), «Автомобильный бизнес» (+14,3%), «Домашний персонал» (+13,9%) и «Рабочий персонал» (+10%).

В некоторых сферах число свободных вакансий наоборот упало. Такая ситуация наблюдается в сферах «Добыча сырья» (-8,9%) и «Госслужба, НКО» (-83,7%).

Также прирост предложений о работе зафиксировали в Тюменской области (+5,6%), Курганской и Челябинской областях (+5,4% в каждом регионе), Ямало-Ненецком АО (+4,3%) и Ханты-Мансийском АО (+2,5%).