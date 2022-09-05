Фото: группа «ВКонтакте» администрации Каменска-Уральского

Десантник из Каменска-Уральского погиб во время спецоперации на Украине. Юрий Козлов получил тяжелое ранение в боях у села Чкалова Херсонской области 26 августа. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» администрации Каменска-Уральского.

- Юрий Козлов с детства мечтал служить в воздушно-десантных войсках. Занимался спортом, готовил себя к службе в ВДВ. Мечта сбылась в 2021 году. Юрия призвали в Вооруженные силы России. Он так решил, взяв академический отпуск после окончания второго курса Каменск-Уральского радиотехникума, - рассказали в мэрии.

В спецоперации он чувствовал с первого дня ее проведения. Юрий был механиком-водителем боевой машины десанта.

Все, кто знал Юрия по школе № 51 и радиотехническому техникуму, где он учился, отмечают его лидерские качества, целеустремленность и готовность прийти на помощь, доброту и отзывчивость.

За смелость и отвагу уралец представлен командованием части к государственным наградам. Прощание с Юрием состоится на Аллее славы в Каменске-Уральском 6 сентября в 12:00.