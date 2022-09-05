В Нижнем Тагиле сняли на видео парочку, складывающую тротуарную плитку в багажник своей машины

Фото: скриншот с видео

В Нижнем Тагиле вечером, 4 сентября, сняли на видео парочку, складывающую тротуарную плитку в багажник своей машины. Очевидцы предполагают, что она была предназначена для ремонта Ленинградского проспекта, а девушка с мужчиной присвоили ее себе.

- Люди!!! Почему вы не цените того, что делается для вас и ваших детей? Вам должно быть стыдно, - рассказала подписчица группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Мы запросили комментарий в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, ранее в полицию Екатеринбурга обратилась женщина с просьбой найти злоумышленника, который украл из ее квартиры холодильник за 15 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Ему грозит до пяти лет лишении свободы.