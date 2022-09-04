В Екатеринбурге мужчина на Lada сбил 10-летнего велосипедиста

Пострадавший госпитализирован с ушибом локтя. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Расточной произошло ДТП. Как сообщает городское ГИБДД, 4 сентября в 13:35 водитель Lada Vesta при повороте сбил 10-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару.

- В результате ДТП пострадал мальчик 10 лет, с ушибом локтя он доставлен в больницу, - рассказали в ГИБДД.

Ранее мы писали, что в Каменске-Уральском на улице Алюминиевая произошло ДТП. Как сообщает «КП-Екатеринбург» региональная Госавтоинспекция, 3 сентября в 23:47 22-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ 21093 не справился с управлением и влетел в остановку.