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Спорт4 сентября 2022 16:10

«Автомобилист» обыграл «Северсталь» в домашнем матче КХЛ

Победу екатеринбуржской команде принес бросок Брукса Мэйсека
Анастасия БАШКИРЦЕВА
6 сентября уральцы сыграют против «Трактора».

6 сентября уральцы сыграют против «Трактора».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская хоккейная команда «Автомобилист» обыграла «Северсталь» в домашнем матче КХЛ со счетом 4:3.

Голы череповецкому клубу забили Кертис Волк, Павел Куликов и Ефим Гуркин. Победу екатеринбуржской команде принес бросок Брукса Мэйсека за три минуты до конца матча.

6 сентября уральцы сыграют против «Трактора», а «Северсталь» в этот же день поборется за победу с «Металлургом».

Напомним, что ранее «Автомобилист» обыграл ярославскую команду «Локомотив» со счетом 4:2.