«Автомобилист» обыграл «Северсталь» в домашнем матче КХЛ

6 сентября уральцы сыграют против «Трактора». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская хоккейная команда «Автомобилист» обыграла «Северсталь» в домашнем матче КХЛ со счетом 4:3.

Голы череповецкому клубу забили Кертис Волк, Павел Куликов и Ефим Гуркин. Победу екатеринбуржской команде принес бросок Брукса Мэйсека за три минуты до конца матча.

6 сентября уральцы сыграют против «Трактора», а «Северсталь» в этот же день поборется за победу с «Металлургом».

Напомним, что ранее «Автомобилист» обыграл ярославскую команду «Локомотив» со счетом 4:2.