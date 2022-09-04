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Общество4 сентября 2022 15:40

В Нижнем Тагиле Черноисточинский пруд стал чище на 100 тысяч кубометров донных отложений

Очищать водоем будут до тех пор, пока не встанет лед
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Фото: Владислав Пинаев

Фото: Владислав Пинаев

В Нижнем Тагиле Черноисточинский пруд стал чище на 100 тысяч кубометров донных отложений. По словам мэра города Владислава Пинаева, МУП «Тагилдорстрой» будет чистить водоем, пока не встанет лед.

- Очистка ведётся в рамках плана мероприятий по реабилитации Черноисточинского водохранилища, утверждённого губернатором Свердловской области, - рассказал глава Нижнего Тагила.

Ранее мы писали, что В Екатеринбурге в 2022 году проведут «генеральную уборку» набережной и акватории реки Исеть, на это потратят 2,1 миллиона рублей. Всего на сумму в 2 093 998, 95 рублей с 1 апреля по 30 ноября 2022 года почистят несколько зон на берегу реки Исеть, а также русло реки.