Фото: Владислав Пинаев

В Нижнем Тагиле Черноисточинский пруд стал чище на 100 тысяч кубометров донных отложений. По словам мэра города Владислава Пинаева, МУП «Тагилдорстрой» будет чистить водоем, пока не встанет лед.

- Очистка ведётся в рамках плана мероприятий по реабилитации Черноисточинского водохранилища, утверждённого губернатором Свердловской области, - рассказал глава Нижнего Тагила.

Ранее мы писали, что В Екатеринбурге в 2022 году проведут «генеральную уборку» набережной и акватории реки Исеть, на это потратят 2,1 миллиона рублей. Всего на сумму в 2 093 998, 95 рублей с 1 апреля по 30 ноября 2022 года почистят несколько зон на берегу реки Исеть, а также русло реки.