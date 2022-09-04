В результате ДТП люди не пострадали. Фото: ТГ-канал "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге у ТЦ «Veer Mall» перевернулся мусоровоз. Авария произошла сегодня, 4 сентября, вечером.

- В результате ДТП люди не пострадали. На месте работали сотрудники ГИБДД. Движение на данном участке восстановлено в обычном режиме, - сообщили «КП-Екатеринбург» в городской Госавтоинспекции.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге перед Широкореченским кладбищем произошло массовое ДТП. Как сообщают «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД, накануне, 3 сентября, столкнулись четыре иномарки: Toyota Camry, Toyota RAV4, Volkswagen и Lexus.