В Екатеринбурге перед кладбищем произошла массовая авария

В ДТП пострадал водитель RAV4. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед Широкореченским кладбищем произошло массовое ДТП. Как сообщают «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД, накануне, 3 сентября, столкнулись четыре иномарки: Toyota Camry, Toyota RAV4, Volkswagen и Lexus.

- Водитель автомобиля Toyota RAV4 при повороте налево допустил столкновение с машиной Lexus, после чего их отбросило на автомобили Volkswagen и Toyota Camry, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В ДТП пострадал водитель RAV4, его госпитализировали с травмами.

Ранее мы писали, что в Каменске-Уральском на улице Алюминиевая произошло ДТП. Как сообщает «КП-Екатеринбург» региональная Госавтоинспекция, 3 сентября в 23:47 22-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ 21093 не справился с управлением и влетел в остановку.