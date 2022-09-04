На Ботанике девушка избила парня из-за бутылки пива

Женщина быстро догнала ухажера. Фото: скрин с видео

В Екатеринбурге парень подрался с девушкой рядом с ТЦ «Ботаника Молл». По словам очевидцев, причиной потасовки стала бутылка пива. Очевидцы сняли все на видео.

Сначала любители пенного стояла на парковке, а потом резко побежала в сторону трамвайных путей. Женщина быстро догнала ухажера, который попытался украсть ее пиво.

Смотри что она с ним делает. Ужас! Из-за пивасика, представляешь? - комментируют авторы видео.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге вечером на улице Мехренцева мужчина с девушкой устроили разборки посреди дороги. Как утверждают очевидцы, пара вышла из автомобиля, оставленного на проезжей части.