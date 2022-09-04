В Тавде у водителя автобуса угнали машину

На злоумышленника было заведено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тавде инспекторы ГИБДД остановили Lada-111930, за рулем которой находился мужчина с признаками опьянения. Как сообщает «КП-Екатеринбург» городская полиция, сотрудники выяснили, что у свердловчанина не было водительского удостоверения.

- Внятного ответа, как он оказался за рулем автомобиля еще и в состоянии опьянения гражданин дать не смог, - рассказали в ОВД Тавды.

Во время беседы мужчины с инспекторами к ним подъехал водитель проезжавшего мимо маршрутного автобуса. Удивленный свердловчанин сообщил, что это его машина, которую она поставил на стоянку около гаража. Мужчину же за рулем он никогда не видел и не разрешал ему трогать автомобиль.

- Инспекторы объяснили ситуацию о задержании. Владелец в ответ поблагодарил сотрудников ГИБДД. Мужчина, находившийся за рулем Lada, до выяснения обстоятельств был доставлен в отдел, - рассказали в городской полиции.

На злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Угон», ему грозит до пяти лет лишения свободы.