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Происшествия4 сентября 2022 10:26

Появилось видео аварии в Каменске-Уральском, где молодой человек влетел в остановку

22-летнего водителя занесло на повороте
Анастасия БАШКИРЦЕВА
22-летнего водителя занесло на повороте. Фото: скрин с видео

22-летнего водителя занесло на повороте. Фото: скрин с видео

Появилось видео аварии в Каменске-Уральском, где молодой человек на отечественной легковушке не справился с управлением и въехал в остановку. Напомним, что ДТП произошло поздним вечером 3 сентября.

Кадры события появились в группе ВКонтакте «Подслушано Каменск-Уральский». На видео видно, как 22-летнего водителя занесло на повороте. Во время удара об бордюр от машины посыпались искры.

- Никто из участников дорожного движения не пострадал. Автомашина получила механические повреждения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области.