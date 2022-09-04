22-летнего водителя занесло на повороте. Фото: скрин с видео

Появилось видео аварии в Каменске-Уральском, где молодой человек на отечественной легковушке не справился с управлением и въехал в остановку. Напомним, что ДТП произошло поздним вечером 3 сентября.

Кадры события появились в группе ВКонтакте «Подслушано Каменск-Уральский». На видео видно, как 22-летнего водителя занесло на повороте. Во время удара об бордюр от машины посыпались искры.

- Никто из участников дорожного движения не пострадал. Автомашина получила механические повреждения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области.