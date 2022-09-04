В Екатеринбурге молодой человек во время ссоры избил прохожего

На молодого человека завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге молодой человек во время ссоры избил 37-летнего прохожего во дворе на улице 8 Марта. Как сообщает городское УМВД, из-за многочисленных ударов по голове мужчина получил черепно-мозговую травму.

- Впоследствии в результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили личность обидчика и задержали. Им оказался нигде неработающий и ранее несудимый местный житель. Задержанный дал признательные показания, - рассказали в полиции.

На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник заключен под стражу.