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Общество4 сентября 2022 6:37

В Нижнем Тагиле начал курсировать трамвай, оформленный в честь юбилея Госсанэпидслужбы

Он будет возить пассажиров весь сентябрь
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Маршрут под номером 3 проходит через центр города. Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Маршрут под номером 3 проходит через центр города. Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

В Нижнем Тагиле начал курсировать трамвай, оформленный в честь 100-летния Госсанэпидслужбы. Как сообщает Роспотребнадзор Свердловской области, общественный транспорт будет возить пассажиров весь сентябрь.

- Маршрут под номером 3 проходит через центр города, Выю, Красный камень, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее мы писали, что из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму официально запущено трамвайное движение. Новые вагоны модели 71-911ЕМ «Львенок» с 31 августа начали движение от центра Верхней Пышмы до станции «Фрезеровщиков» на Эльмаше.