В Нижнем Тагиле начал курсировать трамвай, оформленный в честь юбилея Госсанэпидслужбы

Маршрут под номером 3 проходит через центр города. Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

В Нижнем Тагиле начал курсировать трамвай, оформленный в честь 100-летния Госсанэпидслужбы. Как сообщает Роспотребнадзор Свердловской области, общественный транспорт будет возить пассажиров весь сентябрь.

- Маршрут под номером 3 проходит через центр города, Выю, Красный камень, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее мы писали, что из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму официально запущено трамвайное движение. Новые вагоны модели 71-911ЕМ «Львенок» с 31 августа начали движение от центра Верхней Пышмы до станции «Фрезеровщиков» на Эльмаше.