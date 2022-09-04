На школьницу, которая пришла в школу в нижнем белье, обрушился хейт

Мама девочки заступилась за дочь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На школьницу из Екатеринбурга, которая пришла на линейку 1 сентября в нижнем белье, обрушился хейт. Как сообщила мама девочки изданию Е1, женщину вызывали к директору для разговора.

- Первый раз за восемь лет вот так мы накосячили. Никогда не было проблем и инцидентов, это первый подобный случай. Это просто случайность, — уверена Наталья. — Она, не подумав, оделась на 1 Сентября, - заступилась за дочь екатеринбурженка.

Женщина также уверена, что на восьмикласснице был не лифчик, а топик, а маме, которая сфотографировала школьницу следовало «нормально обговорить ситуацию внутри школы».

Напомним, что это не единственное экстравагантное появление ученика на праздничной линейке в День знаний в 2022 году. В гимназии № 108 в первый учебный день ученик 7 класса пришел в женском платье.