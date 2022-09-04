Бывший мэр Верхней Пышмы умер на 75-ом году жизни

Лешкову присвоено звание почетного гражданина города. Фото: Администрация Верхней Пышмы

Бывший мэр Верхней Пышмы Александр Лешков умер на 75-ом году жизни. По данным городской мэрии, он руководил Администрацией в 1997-2005 годах.

- В конце 1997 года под его руководством был принят первый в истории города план социально-экономического развития Верхней Пышмы на 1997-2000 годы. В результате выполнения плана были оптимизированы и полностью реконструированы тепловые сети города, - рассказали в мэрии.

Лешкову присвоено звание «Почетный гражданин Верхней Пышмы», а также он награжден грамотами Губернатора и Правительства Свердловской области.