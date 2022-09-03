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Общество3 сентября 2022 15:19

На Тюменском тракте выстроилась гигантская пробка

Она растянулась от ЕКАД до Истока
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге на Тюменском тракте образовалась гигантская пробка. Движение заторможено от ЕКАД до Большого Истока.

- Я не знаю, что случилось, но на Тюменском тракте грандиозная пробка. Пока ехал, никаких аварий по дороге не заметил, но от ЕКАД все стоит, - сообщил читатель «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу пообещали выяснить обстоятельства скопления машин. позже в ведомстве добалили, что сообщений о ДТП на данном участке дороги в дежурную часть не поступало.