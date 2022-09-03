Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге на Тюменском тракте образовалась гигантская пробка. Движение заторможено от ЕКАД до Большого Истока.

- Я не знаю, что случилось, но на Тюменском тракте грандиозная пробка. Пока ехал, никаких аварий по дороге не заметил, но от ЕКАД все стоит, - сообщил читатель «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу пообещали выяснить обстоятельства скопления машин. позже в ведомстве добалили, что сообщений о ДТП на данном участке дороги в дежурную часть не поступало.