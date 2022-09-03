Теперь микрорайно связан с ЕКАД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Солнечном раньше времени открыли движение по улице Лучистая. Теперь микрорайон напрямую соединен с ЕКАД.

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Алексей Орлов.

- Досрочно открыли движение по улице Лучистой в Солнечном. На протяжении более километра теперь уложено качественное дорожное полотно, две проезжие части (три и две полосы), - рассказал мэр Екатеринбурга. - Это хорошая новость не только для жителей молодого микрорайона, но и всего Вторчермета - Лучистая связывает его с ЕКАД.

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Алексей Орлов также отметил, что вскоре в районе появится трамвайная линия.

Поручение о ремонте улиц, ведущих в Солнечный, глава города дал в апреле 2021 года. Кроме улицы Лучистая ремонту подлежала еще 2-й Новосибирской. Завершить реконструкцию планировалось к концу 2024 года.