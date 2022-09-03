В Екатеринбурге мужчина выпал из окна на Уралмаше

Личность погибшего устанавливается. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины на Ильича, 28. Тело заметили утром 3 сентября местные жители и обратились в полицию.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина, скорее всего, выпал из окна.

- Личность погибшего устанавливается. Предварительно, смерть не носит криминальный характер, - поясняет полковник Горелых.

В пресс-службе СК по Свердловской области рассказали о начале проверки.

- Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

3 сентября на Эльмаше также был найден труп. Жители обнаружили его у девятиэтажного дома на Шефской 89/1.