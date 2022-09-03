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Общество3 сентября 2022 9:23

Начальника отдела полиции Кольцово задержали за разглашение гостайны

Он раскрыл информацию ограниченного доступа в беседе с приятелем
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Рукаводство транспортной полиции назначило служебную проверку

Рукаводство транспортной полиции назначило служебную проверку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ФСБ задержали начальника линейного отдела полиции по аэропорту Кольцово. Его обвиняют в разглашении информации, относящейся к государственной тайне. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по УрФО.

- По поступившей информации установлено, что в 2021 году указанный сотрудник в ходе личной беседы сообщил постороннему гражданину информацию ограниченного доступа, - рассказали в ведомстве.

Руководство транспортной полиции назначило служебную проверку. Если вина сотрудника полиции Кольцово будет подтверждена, он понесет наказание в установленном законом порядке.