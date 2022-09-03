Начальника отдела полиции Кольцово задержали за разглашение гостайны

Рукаводство транспортной полиции назначило служебную проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ФСБ задержали начальника линейного отдела полиции по аэропорту Кольцово. Его обвиняют в разглашении информации, относящейся к государственной тайне. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по УрФО.

- По поступившей информации установлено, что в 2021 году указанный сотрудник в ходе личной беседы сообщил постороннему гражданину информацию ограниченного доступа, - рассказали в ведомстве.

Руководство транспортной полиции назначило служебную проверку. Если вина сотрудника полиции Кольцово будет подтверждена, он понесет наказание в установленном законом порядке.