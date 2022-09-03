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Происшествия3 сентября 2022 5:13

На Эльмаше нашли труп под окнами девятиэтажки

На месте проишествия работали
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Инцидент произошел на Шефской, 89/1

Инцидент произошел на Шефской, 89/1

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Эльмаше нашли труп под окнами девятиэтажного дома. Инцидент произошел 2 сентября на Шефской, 89/1. Об этом сообщили очевидцы.

- Уже минут 40 стоят, периодически смотрят наверх, а проходящих собаководов отгоняют от окон, - рассказал читатель порталу E1.RU.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области пообещали прокомментировать инцидент позже.