В Екатеринбурге завершены поиски школьников из Нижневартовска

Подростки ушли из дома, ничего не сказав родителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски подростков, пропавших в Нижневартовске. Они сбежали от родителей.

В полицию Нижневартовска обратилась 48-летняя мама одного из подростков. По ее словам, сын внезапно пропал и не отвечает на звонки. Оказалось, что вместе с ним пропал и его друг.

Как сообщает «КП-Югра», оперативники немедленно начали поисковые мероприятия школьников 2006 и 2005 годов рождения и вышли с мальчиками на телефонный разговор.

- Подростки сообщили, что с ними все в порядке, их жизни и здоровью ничего не угрожает, однако о месте своего нахождения рассказать отказались - сообщили в пресс-службе УМВД по Нижневартовску.

Позже выяснилось, что ребята уехали в Сургут, а оттуда купили билеты на поезд до Екатеринбурга. Школьников задержали в столице Урала. Ребят поместили в центр временного содержания, где они пробыли до приезда родителей.

В полиции Нижневартовска также добавили, что ни дети, ни родители раньше не попадали в поле зрения полицейских. Однако отвечать за поступки ребят придется родителям. Их могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащий контроль за детьми.

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