«Автомобилист» набирает первые два очка в новом сезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» начал новый сезон в КХЛ с победы над ярославским «Локомотивом». Встреча, проходившая на домашней арене «шоферов», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяева.

Гости площадки первыми открыли счет, уже на девятой минуте первого периода Сергей Андронов сумел переиграть Юхана Маттсона. Однако «шоферы» на 15 минуте ответили точным броском Брукса Мэйсека.

Вторую шайбу «Автомобилист» забросил на 27 минуте в меньшинстве усилиями Андрея Обидина, через 10 минут Данил Романцев увеличил преимущество. Сергей Андронов на 46 минуте оформил дубль, однако окончательный счет в матче установил Анатолий Голышев, который забил гол за секунду до финальной сирены.

Таким образом, «Автомобилист» набирает первые два очка в новом сезоне.

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