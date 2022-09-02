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Общество2 сентября 2022 16:48

В Нижнем Тагиле местные жители отпразднуют День народов Среднего Урала

Мероприятия, посвященные этому событию, состоятся 4 сентября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Мероприятия, посвященные этому событию, состоятся 4 сентября

Мероприятия, посвященные этому событию, состоятся 4 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местные жители отпразднуют День народов Среднего Урала, который был утвержден еще в 2002 году. Мероприятия, посвященные этому событию, состоятся 4 сентября в парке культуры и отдыха имени Маяковского.

- Жители и гости города смогут поучаствовать в мастер-классе «Орнаменты народов Среднего Урала в технике тиснения», который проведут сотрудники музея изобразительных искусств, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

А вот на следующий день во Дворце национальных культур выступят коллективы «Ялкын», «Юлдаш», «Рябинка», они продемонстрируют зрителям татарские и русские песни и танцы. Кроме того, библиотеки города в течение нескольких дней будут проводить литературные программы, викторины и игры на тему многонационального Урала.