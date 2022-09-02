Мальчик сбежал от дантиста на улицу, там его и нашли патрульные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге четырехлетний мальчик сбежал с приема стоматолога, на который его привела мама. Обеспокоенная 22-летняя девушка обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу своего сына. На место тут же отправили патрульных.

- Сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть ОП № 12 УМВД по Екатеринбургу от матери малыша. Представители МВД нашли мальчика, его зовут Ярослав. Как выяснилось, он испугался процедур и спешно ретировался от дантиста на улицу, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерию Горелых.

По словам полковника Горелых, к счастью, ребенок не успел угодить в криминальную историю, его передали матери, которая искренне поблагодарила полицейских.

Напомним, в июне этого года в уральском поселке Калья разыскивали 16-летнюю девушку, которая решила сбежать из дома ради молодого человека.