В Краснотурьинске мужчина за рулем иномарки влетел в шлакоблочный гараж

Авария произошла утром на улице Почтамтской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске мужчина за рулем иномарки Chevrolet Lanos пострадал, когда влетел в шлакоблочную стену гаража. Удар был такой силы, что строение пробилось насквозь, а бетонная кладка рассыпалась.

- Авария произошла утром на улице Почтамтской. С места происшествия одного человека госпитализировали на машине скорой помощи. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства. Подробности дополняются, - отметили в группе Вконтакте «Патрульный участок» по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге на улице Машинной 1 сентября водитель иномарки сбил женщину и скрылся. Сейчас автомобилиста разыскивают сотрудники ГИБДД.

- Водитель предположительно Volkswagen Polo на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. После происшествия водитель покинул место ДТП, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД. - ГИБДД продолжает розыск автомобиля и водителя.