На Ямале выросло число аварий на дорогах

Также за минувшие восемь месяцев в авариях пострадали уже 25 несовершеннолетних Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автоинспекторы Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили об осложнившейся ситуацией с аварийностью на дорогах региона. Известно, что с начала года на дорогах региона погибло уже 18 человек. Еще 194 человека получили травмы в различных ДТП,

Как пишет местное издание «Ямал 1», в Госавтоинспекции особенно переживают за детей, за минувшие восемь месяцев в авариях пострадали уже 25 несовершеннолетних.

- Ввиду осложнения ситуации спланировано проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Для оказания помощи в обеспечении безопасности дорожного движения будут привлекаться силы и средства органов внутренних дел автономного округа», – сообщили в региональной ГИБДД.