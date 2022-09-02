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Общество2 сентября 2022 14:57

На Ямале выросло число аварий на дорогах

С начала года в ДТП погибло уже 18 человек, еще 194 получили различные травмы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Также за минувшие восемь месяцев в авариях пострадали уже 25 несовершеннолетних

Также за минувшие восемь месяцев в авариях пострадали уже 25 несовершеннолетних

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автоинспекторы Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили об осложнившейся ситуацией с аварийностью на дорогах региона. Известно, что с начала года на дорогах региона погибло уже 18 человек. Еще 194 человека получили травмы в различных ДТП,

Как пишет местное издание «Ямал 1», в Госавтоинспекции особенно переживают за детей, за минувшие восемь месяцев в авариях пострадали уже 25 несовершеннолетних.

- Ввиду осложнения ситуации спланировано проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Для оказания помощи в обеспечении безопасности дорожного движения будут привлекаться силы и средства органов внутренних дел автономного округа», – сообщили в региональной ГИБДД.