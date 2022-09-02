В Екатеринбурге разрушенное здание фабрики-кухни будет восстановлено за 328 миллионов

Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского района

В Екатеринбурге разрушенное здание фабрики-кухни, которое находится на Уралмаше, будет восстановлено за 328 миллионов. Деньги на историческое здание будут выделяться до 2024 года. Сейчас здесь располагается современного искусства и центр культуры «Орджоникидзевский».

Как пишет издание 66.ru, его признали объектом культурного наследия в 2014 году. Постановление о его ремонте подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По документам в прошлом году на него было выделено больше 102 миллионов рублей. Далее средства будут распределять в течение трех лет.

Напомним, на бюсты Петра I и Екатерины I, которые установят на Плотинке к 300-летию Екатеринбурга, из городской казны выделят 32 миллиона рублей.

В списке объектов, которые в ближайшее время собираются восстановить в центре столицы Среднего Урала, указывается, что на бюсты и обелиски в следующем году выделят 30 723 000 рублей.