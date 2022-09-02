Жители Екатеринбурга смогут заниматься спортом на стадионах и в бассейнах школ

Теперь нужно будет решить различные юридические и организационные вопросы, чтобы горожане смогли посещать бассейны и стадионы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители смогут посещать спортивные объекты школ. Такое постановление подписал мэр Алексей Орлов.

- В Екатеринбурге до сих пор считалось аксиомой, что школьным стадионом и тем более спортзалом пользуются только ученики этого учебного заведения. Вместе с тем, спортивной инфраструктуры горожанам явно не хватает, - написал он в своем telegram-канале.

Орлов отметил, что для стройки новых площадок нужны значительные ресурсы. Кроме того, в некоторых микрорайонах нет участков под это.

- Людям негде, например, поиграть в волейбол — а в это время в школе замечательная площадка простаивает и вечером после уроков, и в каникулы, - добавил мэр.

Он заявил, что теперь нужно будет решить различные юридические и организационные вопросы. Орлов подчеркнул, что такая практика уже есть в других городах региона.