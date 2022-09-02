1,9 миллиарда рублей из фонда поступят в область уже в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получит дополнительные 5,3 миллиарда рублей на модернизацию ЖКХ, деньги будут выделены из Фонда национального благосостояния. Правительственная комиссия одобрила заявку, которую подписывал Евгений Куйвашев.

- Финансирование направят на реконструкцию объектов и капитальный ремонт сетей в сфере теплоснабжения в Каменск-Уральском городском округе и Екатеринбурге. 1,9 миллиарда рублей из фонда поступят в область уже в 2022 году, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Оставшуюся сумму регион получит до конца 2023 года. Деньги направят по механизму «Инфраструктурное меню», который представляет из себя долгосрочный и дешевый кредит. Первую аналогичную заявку на модернизацию объектов теплоснабжения в Первоуральске одобрили в апреле 2022 года. Транш в размере 157 миллионов рублей уже поступил в регион.