Глава МЧС РФ похвалил свердловского губернатора за ликвидацию ЧС

Куйвашев рассказал о пожарной обстановке в регионе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава МЧС России Александр Куренков высоко оценил готовность Свердловской области к реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом он заявил во время встречи с губернатором Евгением Куйвашевым.

- Спасибо вам за то, что поддерживаете региональную составляющую по пожарным частям. То, что они действуют в соседних регионах, это еще раз подтверждает их оперативную готовность, - приводит слова министра департамент информационной политики.

Куйвашев в свою очередь отметил, что в 2022 году обстановка с лесными пожарами спокойнее, чем в 2021 году. Он подчеркнул, что количество возгораний сократилось больше чем в два раза, а их площадь – почти в четыре раза.

Также губернатор рассказал, что за последние годы в Свердловской области в два раза увеличилось количество и численность противопожарных подразделений. Были построены 25 пожарных депо и отремонтированы 68 зданий.