Между Качканаром и Екатеринбургом запустили «Ласточки»

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Перевозки выполняет АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Четыре пары «Ласточек» будут курсировать ежедневно круглогодично: три на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар, еще одна соединит Качканар с аэропортом Кольцово. Отправление из Екатеринбурга в 3:40, 8:42, 10:21, 19:15 (здесь и далее время местное); из Качканара – в 3:45, 8:49, 13:06, 18:25. Время в пути в среднем составит 3 часа 50 минут. На участке от Нижнего Тагила до Качканара поезда будут следовать с остановками на станциях Баранчинская, Гороблагодатская (г. Кушва).

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Во время торжественного отправления первого поезда в рейс начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников отметил, что сеть пригородных маршрутов на СвЖД, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные электрички, постоянно расширяется.

– Свердловская магистраль решает задачи по продвижению «Ласточек» на север Среднего Урала и по всей области по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Появление скоростного электропоезда дает уральцам новые возможности для планирования и совершения поездок, в том числе туристических. Железная дорога на этих направлениях последовательно перекладывает рельсы на железобетонное основание, делает бесстыковой путь, повышает скорости. Наши «Ласточки» – комфортный, быстрый и безопасный транспорт. Ожидаем, что новый маршрут станет популярным у пассажиров, – подчеркнул начальник СвЖД.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Качканара по полному тарифу составляет 580 рублей, от аэропорта Кольцово – 670 рублей. Билет от Нижнего Тагила до Качканара по полному тарифу стоит 320 рублей.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте СПК, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленных для пригородного железнодорожного транспорта. Продажа билетов начинается за 10 суток.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

«Ласточка» – подвижной состав нового поколения. Каждый вагон оборудован климатической установкой, системой фильтрации воздуха. В салоне есть биотуалеты, розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В Свердловской области «Ласточки» курсируют из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов (через Кушву), в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский. На летний период 2022 года назначена дополнительная пара «Ласточек» Екатеринбург – Каменск-Уральский (в формате «Тур выходного дня»).