В Екатеринбурге дорожники перекроют движение по улице Чистой

Закрытие участка необходимо, чтобы произвести работы по реконструкции улицы Новокольцовской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожники на 18 дней перекроют движение по улице Чистой. Специалисты планируют закрыть участок от дома № 5 до Сибирского тракта с 12 по 30 сентября.

- Закрытие участка необходимо, чтобы произвести работы по реконструкции улицы Новокольцовской. Объехать зону перекрытия горожане смогут по Бордюрной. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улицам Сулимова и Печерская.

Дороги перекроют застройщики. Улицу Печерская перекроют на участке дома № 2 Печерской до сквера имени Константина Бабыкина. Ограничения будут действовать с 1 по 5 октября 2022 года. Там будут переустраивать сети водоотведения.