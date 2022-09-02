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Общество2 сентября 2022 11:36

В Екатеринбурге дорожники перекроют движение по улице Чистой

Объехать зону перекрытия горожане смогут по Бордюрной
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Закрытие участка необходимо, чтобы произвести работы по реконструкции улицы Новокольцовской

Закрытие участка необходимо, чтобы произвести работы по реконструкции улицы Новокольцовской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожники на 18 дней перекроют движение по улице Чистой. Специалисты планируют закрыть участок от дома № 5 до Сибирского тракта с 12 по 30 сентября.

- Закрытие участка необходимо, чтобы произвести работы по реконструкции улицы Новокольцовской. Объехать зону перекрытия горожане смогут по Бордюрной. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улицам Сулимова и Печерская.

Дороги перекроют застройщики. Улицу Печерская перекроют на участке дома № 2 Печерской до сквера имени Константина Бабыкина. Ограничения будут действовать с 1 по 5 октября 2022 года. Там будут переустраивать сети водоотведения.