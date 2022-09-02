Полиция и ФСБ устроили облаву на мигрантов на овощебазе на Сортировке

Полиция совместно со смежными ведомствами проверяет соблюдение миграционного законодательства. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 2 сентября силовики устроили облаву на мигрантов на овощебазе №4. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском УМВД.

- Мероприятие проводилось полицией совместно с УФСБ по Свердловской области, - отметили там.

Рейд проходил 2 сентября. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция совместно со смежными ведомствами проверяет соблюдение миграционного законодательства. Кроме того, силовики выявляют другие правонарушения и преступления, совершаемые иностранными гражданами.

До этого рейд на Новой Сортировке проходил вечером 25 августа. А 5 августа силовики провели массовые задержания мигрантов в Железнодорожном и Чкаловском районах города. Полиция проверила 196 иностранцев. Всего за рейд по мигрантам в столице Урала полиция выявила 51 правонарушение.