На Урале запустили пригородный поезд из Екатеринбурга в Качканар

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Качканара по полному тарифу составит 580 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области запустили пригородный поезд из Екатеринбурга в Качканар. Планируется, что «Ласточки» будут преодолевать этот маршрут за 3 часа 50 минут, таким образом, пассажиры смогут сэкономить больше трех часов в пути

- Запуск «Ласточки» – это очередной этап решения задачи, поставленной перед нами губернатором. В следующем году мы планируем дотянуться до Серова и пойдем дальше на север, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Качканара по полному тарифу составит 580 рублей.

- Практика показывает, что люди с удовольствием ездят на «Ласточке». Мы должны иметь планы – я уже думаю, даже вплоть до Ивделя, - сказал губернатор в ходе совещания по северным территориям.