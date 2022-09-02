Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

На Уралмаше закрыли люк, в который провалился ребенок. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе мэрии. Оказалось, что люк принадлежит Центру организации движения. Это выяснил выехавший на место после инцидента квартальный Орджоникидзевского района

- В нем проложены сети, обеспечивающие работу светофорного объекта. Люк был закрыт неплотно после того, как произошло его смещение. Крышка стала прилегать не плотно. После сообщения квартального, специалисты ЦОД выехали на объект и восстановили геометрию колодца. Крышка надежно и плотно его закрывает, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Напомним, инцидент произошел 1 сентября. Семиклассник, возвращался с линейки на перекрестке улиц 40-летия Октября и Уральских Рабочих, когда провалился в люк. По словам мамы школьника, ребенок сильно ударился.