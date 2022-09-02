«Урал» готовится подписать полузащитника «Спартака» Остона Урунова

Ранее екатеринбуржцы подписали контракт с Юрием Газинским Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» ведет переговоры по подписанию контракта с 21-летним полузащитником «Спартака» Остоном Уруновым. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе свердловской команды.

В России футболист из Узбекистана выступает с 2020 года. После выступлений за «Уфу» Урунов перебрался в стан красно-белых, однако позже вновь отправился в Башкирию в качестве игрока аренды.

По окончании прошлого сезона Урунов вернулся в расположение «Спартака». Сейчас «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. 31 августа команда Виктора Гончаренко одержала первую победу в сезоне в рамках Кубка России, обыграв «Сочи» (2:0).