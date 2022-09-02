Глава Ростуризма оценила развитие «Парка Сказов»

Так выглядит гостевой домик изнутри. Фото: телеграмм-канал Зарины Догузовой

Глава Ростуризма Зарина Догузова похвалила гостевой дом «Лисья нора», который построили в «Парке Сказов» с привлечением трех миллионов рублей по федеральному гранту. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Какой красивый гостевой дом построил наш грантополучатель, - написала Зарина Догузова.

Объект по ее словам получился атмосферным и комфортным. Здесь есть система умного отопления, теплый пол, wi-fi, оборудованная кухня и телевизор.

В «Парк Сказов» приезжают отдохнуть всей семьей. Здесь можно познакомиться с традиционной уральской культурой и произведениями писателя Павла Бажова.