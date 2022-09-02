Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2022 8:49

Пропавшего по пути на работу уральца нашли мертвым

Евгений Афанасьев пропал 18 августа
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мужчину разыскивали полицейские

Мужчину разыскивали полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве нашли мертвым пропавшего 18 августа 44-летнего Евгения Афанасьева. Он пропал по пути на работу. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

- Мужчину нашли в районе местного карьера. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет, - рассказал Валерий Горелых.

Причину гибели мужчины выясняют следователи Кушвы. Они проводят проверку. Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу. Кроме того проводится осмотр места происшествия и опросы свидетелей.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле нашли мертвой пропавшую 84-летнюю Галину (Нагаеву) Тютину. Об этом сообщили 29 августа в поисковом отряде. В полицию 1 августа обратился внук пенсионерки, когда ее не оказалось ни дома, ни в саду. Женщину искали сотрудники полиции и волонтеры.