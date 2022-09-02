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Общество2 сентября 2022 8:45

В мэрии раскрыли, сколько людей живут в Екатеринбурге

В городе живут почти 1,6 миллион человек
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Всероссийская перепись населения в России проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года

Всероссийская перепись населения в России проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги переписи населения. В городе проживают 1 588 655 человек. Об этом журналистам сообщил начальник департамента экономики Алексей Прядеин.

Всероссийская перепись населения в России проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. С момента предыдущей переписи, которая была в 2010 году, численность населения в Екатеринбурге выросла на 238,9 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в переписи поучаствовали больше 3,3 миллиона уральцев. 20% от этого числа прошли регистрацию на портале Госуслуг. Власти заявляли тогда, что от результатов переписи напрямую зависит жизнь региона на ближайшие 10 лет.