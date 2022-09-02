Во время непогоды на улице нужно соблюдать меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области. По данным Уральского гидрометцентра, 3 сентября в регионе ожидаются дожди и грозы с сильным ветром до 20 метров в секунду.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения, - обратились к свердловчанам спасатели.

Так, рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Кроме того, во время непогоды, а именно в период сильного ветра необходимо особенно внимательно соблюдать правила пожарной безопасности, так как возможно осложнение пожароопасной обстановки.

При нахождении на улице нужно держаться подальше от деревьев, элементов кровли, линий электропередачи, а также строящихся или ремонтируемых зданий.

Находясь дома во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Желательно не стоять рядом с окном и выключить электробытовые приборы.

Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Спасатели рекомендуют остановиться на возвышенном участке и переждать ливень.