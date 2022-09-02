2 сентября в школу приехал глава департамента образования Константин Шевченко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать ученика школы № 108 имени Василия Татищева, пришедшего в женском платье, рассказала о наказании для сына. 1 сентября 13-летний мальчик пришел на торжественную линейку в женском образе.

- Администрация города проводит проверку. Не исключено, что затем к делу подключится прокуратура, - пояснил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

По словам родителей, они не общались с главой департамента образования Константином Шевченко. Ранее отец мальчика заявил, что сын дурачился.

- У нас контактов не было. Мы пытаемся решить этот вопрос в рамках семьи и школы, - пояснила «КП-Екатеринбург» мама ребенка.

На момент публикации связаться с главой департамента образования администрации города Константином Шевченко не удалось.

Отметим, что еще один скандал разгорелся в школе № 92 в Кольцово. Там ученица 8 класса пришла на линейку в нижнем белье.