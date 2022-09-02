Погрузка на Свердловской железной дороге в августе составила 11,9 млн тонн

Фото из архива РЖД

Наибольший рост показали: лом черных металлов (+40,4%), химикаты и сода (+19,8%), руда железная и марганцевая (+10%), химические удобрения (+5,9%), черные металлы (+3,6%), строительные грузы (+3,4%), руда цветная и серное сырье (+2%), промышленное сырье (+1,7%).

Относительно аналогичного периода предыдущего года (к августу 2021 г.) погрузка в августе сократилась на 4,9%. (В июле 2022 года снижение к аналогичному месяцу 2021-го достигало 6,7%). Сокращение связано, прежде всего, с уменьшением экспортных потоков в западном направлении.

С начала 2022 года на СвЖД погрузили 95,5 млн тонн грузов (-3% к январю-августу предыдущего года). В «плюсе» за восемь месяцев:

нефть и нефтепродукты –26,4 млн тонн (+1,2% к январю-августу 2021 года);

строительные грузы – 21,2 млн тонн (+27,8%);

руда железная и марганцевая – 8,4 млн тонн (+1,7%);

черные металлы – 7,2 млн тонн (+2,1%).

Грузооборот с начала 2022 года составил 148,2 млрд тарифных тонно-км (+2,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 187 млрд тонно-км (+1,4%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в августе 2022 года составила 103,6 млн тонн, что на 5% меньше, чем в августе прошлого года. Грузооборот за август по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизился на 0,2% и составил 220,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 0,4% и составил 275,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2022 года составила 820,5 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала года составил 1753,9 млрд тарифных тонно-км (+0,7% к январю-августу 2021 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2197,5 млрд тонно-км (+0,2%).