На Уралмаше мальчик провалился в люк

Колодец закрыт, но если наступить на крышку, то она переворачивается Фото: предоставлено МУП Водоканал

На Уралмаше, 1 сентября, семиклассник, возвращаясь с линейки на перекрестке улиц 40-летия Октября и Уральских Рабочих, провалился в люк. По словам мамы школьника, ребенок сильно ударился.

- Крышка люка была прикрыта, но не закреплена. Сын случайно наступил и провалился. Кроссовка упала вниз, - рассказала женщина E1.RU. - У ребенка синяк на полноги.

Сейчас женщина выясняет, чей это люк. В администрации города «КП-Екатеринбург» сообщили, что тоже пока ищут владельца. На место выезжали сотрудники МУП «Водоканал».

- Мы выехали на обследование люка. Данный люк не находится в ведении МУП «Водоканал», он не водопроводный и не канализационный, внутри - провода в гофре, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Также там отметили, что колодец закрыт крышкой, сверху при этом торчит ветка и если на него наступить, то крышка переворачивается.