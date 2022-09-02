В Екатеринбурге поймали мошенников, торговавших «раритетными» монетами

Сделки проходили прямо на улице без оформления каких-либо документов. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала жителей Троицка в Челябинской области 37 и 27 лет. Их подозревают в торговле сувенирными монетами под видом антикварных. Об этом сообщает городское УМВД.

- Двое потенциальных лжеантикваров были доставлены сотрудниками службы участковых в дежурную часть. При них были обнаружены вышеупомянутые монеты, - говорится в сообщении.

Полиция узнала о мошенниках от граждан. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Монеты горожанам продавали за несколько тысяч рублей. Сделки проходили прямо на улице без оформления каких-либо документов. Полиция узнала о мошенниках от граждан. Сейчас задержанных проверяют на причастность к похожим преступлениям.

Ранее, в январе 2022 года, жители Свердловской области начали пересылать друг другу в мессенджерах сообщения от полицейских с текстом о якобы новом способе мошенничества. В этой массовой рассылке обращаются к жителям с просьбой не нажимать цифру «1». Редакция «КП-Екатеринбург» разбиралась, что это за вид мошенничества.