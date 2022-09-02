Москвичи активнее закупали люкс перед 1 Сентября, чем в прошлом году

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Потребление мобильного интернета в крупнейших московских магазинах увеличилось в августе на 13% в сравнении с июлем. Самый значительный прирост год к году зафиксирован в ЦУМе – плюс 20%. Потребление мобильного интернета на маркетплейсах и в детских интернет-магазинах увеличилось в августе на 20% в сравнении с июнем.

Оператор изучил трафик в пяти торговых центрах: «Авиапарке», «Капитолии», «Метрополисе», «Центральном детском мире», ЦУМе. Относительно отпускного июля трафик в ТЦ вырос в августе на 13%. Пик активности клиентов пришелся на неделю с 22 по 28 августа. В сравнении год к году трафик в торговых центрах вырос в последние дни августа – плюс 6% к аналогичному периоду 2021-го.

Активнее, чем в прошлом году перед Днем знаний, москвичи закупались в ЦУМе – здесь рост в августе составил 20%. В «Авиапарке» потребление мобильного интернета увеличилось на 5%, в ЦДМ – на 3% год к году. А вот в «Капитолии» и «Метрополисе» трафик снизился: здесь он просел на 3% и 12% соответственно.

Tele2 также проанализировала трафик на маркетплейсах «Яндекс.Маркет», Wildberries, Lamoda и в детских интернет-магазинах «Кораблик», «Кенгуру». В августе трафик на этих площадках вырос на 20% по сравнению со средними значениями июня-июля, что обусловлено подготовкой к учебному году.

Любопытно, что в июле потребление интернета на этих площадках несколько просело в сравнении с первым месяцем лета, хотя общее число пользователей выросло на 10%. Из этого можно сделать вывод, что при общем притоке посетителей в середине лета пользователи проводили на данных площадках меньше времени.