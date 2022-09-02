Вице-премьер Марат Хуснуллин прилетит на открытие ЕКАД

Хуснуллин звал на открытие дороги Путина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин прилетит в Екатеринбург. Он будет присутствовать на открытии ЕКАД. Об этом журналистами рассказал начальник департамента экономики мэрии столицы Урала Алексей Прядеин.

Торжественное открытие Екатеринбургской кольцевой автодороги запланировано на 8 и 9 сентября. До этого Хуснуллин сам звал президента России Владимира Путина на открытие кольцевой ЕКАД.

Ранее сообщалось, что строительство дороги должны закончить в ноябре 2022 года. Тогда и запустят движение. Однако это будет специальный режим передвижения. ЕКАД нужно будет еще дооснастить ее электричеством и дорожными знаками.