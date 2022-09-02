В Екатеринбурге водитель иномарки сбил женщину и скрылся

Водителя разыскивают Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Машинной 1 сентября водитель иномарки сбил женщину и скрылся. Сейчас автомобилиста разыскивают сотрудники ГИБДД.

- Водитель предположительно Volkswagen Polo на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. После происшествия водитель покинул место ДТП, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД. - ГИБДД продолжает розыск автомобиля и водителя.

В ДТП пострадала 47-летняя женщина. С ушибом тазобедренного сустава она обратилась в больницу.

Госавтоинспекция напоминает водителям об административной ответственности по статье 12.27 КоАП РФ