В Екатеринбурге задержали молодого закладчика с мефедроном

Задержанным оказался 23-летний житель Верхней Пышмы. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Шефской полиция задержали закладчика. У него нашли 15 свертков неизвестным веществом. Об этом сообщает городское УМВД.

- Молодого человека доставили в дежурную часть для разбирательства и установления личности, - говорится в сообщении.

Задержанным оказался 23-летний житель Верхней Пышмы. В пакетиках оказался синтетический наркотик - мефедрон. Молодой человек признался, что месяц назад устроился в один из online-магазинов по продаже запрещенных веществ.

В квартире задержанного силовики нашли электронные весы с остатками вещества бурого цвета, упаковочный материал и пакетик с порошком белого цвета, три куста растений и гроубокс для их выращивания. Изъятое отправили на экспертизу.

Молодой человек раскаялся в содеянном. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).