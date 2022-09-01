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Общество1 сентября 2022 19:41

В Березовском пропал 15-летний школьник

О местонахождении подростка ничего неизвестно с 1 сентября
Анастасия БАШКИРЦЕВА
В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Березовском разыскивают Васина Михаила. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 15-летнего школьника ничего неизвестно с 1 сентября.

В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны, темно-серую футболку, черную кофту и белые кроссовки с красными вставками.

Особые приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: светлый

Цвет глаз: серо-голубой

Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00 или инфоргу поиска Игорю 8-962-316-55-42.